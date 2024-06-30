В Белгородской области нашли пять авиационных боеприпасов за два дня Baza: трехтонная ФАБ оказалась среди найденных в Белгородской области боеприпасов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В течение двух дней в Белгородской области было обнаружено пять авиационных боеприпасов, среди которых находится трехтонная ФАБ-3000. Первую из них, ФАБ-1500, нашли 28 июня в непосредственной близости от села Крутой Лог, информирует Telegram-канал Baza. В профильных ведомствах эту информацию не комментировали.

Позднее две авиабомбы ФАБ-500 были обнаружены в Шебекинском городском округе, а еще одна — поблизости от Крутого Лога. Ближе к вечеру в шести километрах от поселка Маслова Пристань нашлись фрагменты авиабомбы ФАБ-3000.

В настоящее время рассматриваются причины появления боеприпасов, планируется их уничтожение. По данным источников, пострадавших нет и эвакуация местных жителей не потребовалась.

Водолазы МЧС ранее обнаружили два неразорвавшихся кассетных боеприпаса в водах севастопольского пляжа «Учкуевка». Специалисты смогли найти всего три суббоеприпаса. В региональном ГУ МЧС уточнили, их уничтожат на месте. На территории работали 19 сотрудников группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю 23 июня. В результате теракта погибли четверо, среди них — двое детей. Еще 124 человека пострадали, среди них 27 детей.