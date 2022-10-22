В Белгородской области начали возводить защитные сооружения

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Губернатор региона Вячеслав Гладков

В Белгородской области начали возводить защитные сооружения на случай дальнейших обстрелов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. О том, как именно они защитят Белгородскую область от атак, глава региона не рассказал.

В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, — написал Гладков.

22 октября Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин. Два человека погибли, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.

Позднее министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что количество пострадавших увеличилось до 14. Он также подтвердил информацию о двух погибших.

21 октября очевидцы сообщали, что лакокрасочный завод на территории Белгородской области подвергся обстрелу. Отмечается, что ЧП произошло в Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в одно из предприятий под Белгородом попал снаряд. По его словам, есть одна пострадавшая.