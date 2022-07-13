Белгородцы придумали незаконный способ получить компенсации Глава Белгородской области: жители начали бить плитку и стекла в домах ради компенсаций

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Жители Белгорода бьют плитку и стекла в собственных домах ради получения компенсаций за обстрелы с украинской стороны, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, власти изучили весь нанесенный городу ущерб и будут выделять средства на восстановление домов не сразу и с учетом доходов каждой семьи.

К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Начинают разбивать кафельную плитку. Начинают бить окна, — рассказал губернатор.

3 июля Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны Украины. По последним данным, в результате него погибли пять человек, в числе которых граждане как РФ, так и Украины. Четверо, включая ребенка, получили ранения, десятки домов были частично или полностью разрушены.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.