В Белгородской области из-за обстрела остановлено движение поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области временно приостановлено движение поездов из-за обстрела железнодорожной станции, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия, — сказано в сообщении.

Ранее Гладков заявил, что утром 16 октября регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Сначала было известно о двух пострадавших в результате атаки, позднее их число возросло до трех. Двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями. Позднее Гладков сообщил, что количество пострадавших в регионе при утренних обстрелах ВСУ увеличилось до четырех.

Затем губернатор заявил, что в Шебекинском городском округе мужчина подорвался на мине. Белгородец выжил, но потерял ступню. Глава области призвал местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.