В Белгородской области исключили дефицит топлива из-за пожара на нефтебазе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе в Белгороде не ожидается. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале губернатора, власти меняют логистические цепочки для АЗС.

Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет, — написал Гладков.

Следом он объяснил , что у «Роснефти» в регионе две базы и она сейчас перераспределяет запасы на вторую. По его данным, запасов топлива компании хватит на срок от 5 до 13 дней. Остальные поставщики работают в обычном порядке и на всех заправках есть бензин, которого хватит на 15–18 дней, полагает губернатор.

Ранее стало известно о том, что на нефтебазе в Белгороде произошёл пожар. По имеющимся данным, загорелись резервуары с топливом. Пожару присвоена вторая категория сложности, на месте работают около 170 сотрудников экстренных служб и 50 единиц специальной техники. По имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

Впоследствии губернатор сообщил, что пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Администрация Белгорода начала эвакуировать жителей с прилегающих к горящей нефтебазе улиц. В настоящее время там охвачены огнём восемь резервуаров. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения пожара, привлечён пожарный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны.