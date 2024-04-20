В Белгородской области дрон обстрелял грузовик В Белгородской области FPV-дрон атаковал двигавшийся по дороге грузовик

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали грузовой автомобиль на дороге между Октябрьским и селом Бессоновка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел производился с помощью FPV-дрона. В результате произошел взрыв.

Гладков подчеркнул, что кабина грузовика получила значительные повреждения, однако не уточнил, какие именно. Водитель машины в результате взрыва не пострадал.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны в ночь на субботу, 20 апреля, предотвратили атаку ВСУ на регион. Отмечается, что украинская сторона пыталась ударить по области с помощью беспилотника. Были уничтожены два БПЛА над территорией Навлинского и Клинцовского районов. Еще один дрон сбили над Климовским районом. Обошлось без жертв и пострадавших.

Министерство обороны РФ также заявило о пресечении массированных попыток ВСУ атаковать восемь российских регионов в ночь с 19 на 20 апреля. По информации ведомства, украинская сторона использовала беспилотники самолетного типа. Самый масштабный удар нанесли по Белгородской области, уточнили в МО.