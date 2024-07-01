В «Белгородэнерго» объяснили отсутствие электричества по области РИА Новости: перерывы с электроснабжением в Белгороде вызваны внешним воздействием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные перерывы с электроснабжением в Белгороде и некоторых районах области наблюдаются из-за внешнего технологического воздействия, рассказали РИА Новости в местном филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Энергетики уже начали переводить подачу электроэнергии на резервные схемы. Социально значимые объекты получают электроэнергию от передвижных резервных источников.

В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям, — заявили в компании.

По данным РИА Новости, в Белгороде не работают светофоры, а интернет функционирует с перебоями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории региона. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы. Спустя 12 минут после объявления тревоги ее отменили.

Ракетная опасность объявлялась в регионе и накануне, 30 июня. В 10:36 мск губернатор сообщил, что угроза миновала. О нанесенных ударах в эти минуты он не писал.