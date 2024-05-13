В Белгороде зазвучали сирены ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а тем, кто на улице, рекомендовал как можно скорее пройти в укрытия.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам, — написал Гладков.

13 мая Минобороны России сообщило о перехвате силами ПВО 12 снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области, а также четырех ракет британского производства Storm Shadow над Крымом. Кроме того, украинские военные пытались атаковать дронами Курскую и Липецкую области, все беспилотники были также нейтрализованы.

Вечером 12 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО «Вампир» и «Ольха» по Белгороду. По данным ведомства, цели сбивались с 19:50 до 20:40 мск.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что выдвижение первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ стало очень плохой новостью для Украины. По его мнению, новоиспеченный кандидат сможет помочь росту динамики российского военно-промышленного комплекса.