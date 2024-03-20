В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех кто на улице — спуститься в уличные укрытия. Глава региона также призвал жителей не подходить к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, — написал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ используют при попытках атаковать Белгородскую область в основном только чешские РСЗО «Вампир» из-за их преимуществ перед советскими «Градами», также стоящими на вооружении украинской армии.