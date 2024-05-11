В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Гладков: в Белгороде и Белгородском районе введен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, оповестил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан уйти с улиц и спрятаться в безопасных помещениях.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт передавал, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино со стороны Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта осталась без света, уточнил глава региона. Еще восемь частных домов оказались под ударом. Осколками снаряда был нанесен урон заборам, окнам и крышам. Как подчеркнул Старовойт, власти области окажут помощь собственникам пострадавшего имущества.

До этого Гладков отмечал, что украинские военные на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека были серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Кроме того, в марте ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов упала на территории местного промышленного предприятия.