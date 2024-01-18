В Белгороде запустили оповещение о ракетной опасности

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей города укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал губернатор.

Аналогичное оповещение запускалось в Белгороде накануне вечером. Ни о каких происшествиях в городе после этого информации не поступало.

Также в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства ПВО в Брянской области в ночь на 18 января уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» и перехватили три беспилотных летательных аппарата. Инцидент произошел на территории Суражского района. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки был поврежден жилой дом. Никто не пострадал.

Кроме того, средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на территории Московской и Ленинградской областей. Инцидент произошел 18 января около 01:30 мск.