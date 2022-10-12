В Белгороде второй раз за день сообщили о работе систем ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Белгорода второй раз за день сообщили о взрывах в городе и области. По предварительным данным, в регионе работают системы противовоздушной обороны. Как сообщают авторы Telegram-канала «Белгород № 1», звуки от работы ПВО не прекращаются. Официального подтверждения данной информации пока нет.

В Белгороде второй раз за день громко после работы ПВО, — говорится в сообщении.

В первый раз о взрывах в регионе местные жители сообщили в районе полудня. По их словам, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Звуки взрывов были слышны в районе аэропорта. Также в Сети появились видео работы систем ПВО. По неподтвержденным данным, было сбито несколько беспилотников.

Сутками ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Белгородский район. По его словам, удар был нанесен по бесхозным цистернам, принадлежащим местному сельхозпредприятию. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

Также губернатор заявил об обстрелах ВСУ подстанции в Шебекино. Гладков уточнил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет, однако поврежден трансформатор подстанции. Из-за этого, по его данным, без света остались более двух тысяч жителей.