В Белгороде восстановили электроснабжение после обстрелов ВСУ

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

В Белгороде полностью восстановлено электроснабжение после ликвидации пожара на подстанции «Дубовое», загоревшейся 14 октября из-за обстрела со стороны ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Белгородэнерго». В компании уточнили, что специалисты восстановили подачу электричества в белгородском районе Харьковская Гора и поселке Дубовое.

Специалисты филиала «Россети центр» «Белгородэнерго» к 23:10 мск восстановили электроснабжение потребителей района Харьковской горы г. Белгорода и п. Дубовое, которые были обесточены в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Дубовое», — сообщили в «Белгородэнерго».

В пресс-службе компании отметили, что в первую очередь специалисты обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, а после наладили подачу электричества бытовым потребителям.

14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде в местную ТЭЦ после обстрела ВСУ попал снаряд, начался пожар, часть города осталась без света. В этот день над Белгородом прогремело семь взрывов. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий хлопок, потом в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе были видны следы работы ПВО, информацию подтвердили в региональном штабе.