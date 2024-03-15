В Белгороде вновь включили сирену ракетной опасности Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителям рекомендовано укрыться в безопасном месте.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома <...>, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами <...>. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали два человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер. У второго посечено лицо осколками от стекла. Всего, по его словам, над Белгородом и Белгородским районом сбито семь снарядов системы залпового огня.

Позже мэр города Вaлентин Демидов уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех. К медикам обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце, но от госпитализации отказалась.

По данным Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня «Вампир». Средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве, уничтожили семь снарядов.