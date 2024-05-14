В Белгороде увеличилось число жертв после обрушения подъезда жилого дома МЧС: количество жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 16

Фото: Стрингер/NEWS.ru

На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины увеличилось до 16, сообщили в МЧС России. Под завалами спасатели обнаружили тело женщины.

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек, — говорится в сообщении.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что жители дома начнут получать выплаты. По его словам, дотации будут варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей. Семьям с детьми будет предложено отправить школьников на лето в детские лагеря в другие регионы.

Тем временем в Пентагоне отказались комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Там посоветовали обратиться за комментариями к тем, кто его совершил.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что отсутствие реакции США показывает желание Белого дома снять ответственность за преступления с киевских властей. По его мнению, действия американских властей весьма «красноречивы».