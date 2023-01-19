В Белгороде убрали мемориал, посвященный трагедии в Днепре

Коммунальные службы Белгорода убрали цветы и упоминания о трагедии в Днепре с постамента памятника Богдану Хмельницкому, пишет Telegram-канал SOTA. Возле монумента местные жители сделали импровизированный мемориал. Такие же места памяти в своих городах уже сделали москвичи и петербуржцы.

Отмечается, что в Белгороде мемориал был организован 19 января. Все цветы с памятника были убраны в течение пары часов. Как пояснили журналистам представители местных коммунальных служб, соответствующий приказ поступил из администрации города.

Также в четверг в Петербурге в мемориал превратили памятник Тарасу Шевченко. Он появился еще вчера. По последней информации, процесс возложения цветов и игрушек к монументу не контролируется силовиками.

В Москве жители города обустроили два мемориала. Один из них — возле памятника классику русской литературы украинского происхождения Николаю Гоголю. Другой (и первый в столице) возник возле монумента поэтессе Лесе Украинке, что расположен недалеко от Киевского вокзала. К этому памятнику люди начали приходить еще 17 января.

По последней информации, возле монумента полиция задержала еще одного человека. Теперь, по неподтвержденным МВД данным, в общей сложности задержаны пять граждан, приходивших к мемориалу.