В Белгороде третий раз за день сработала ПВО Гладков: силы ПВО сбили на подлете к Белгороду 11 воздушных целей

Фото: МО РФ

В Белгородской области третий раз за день сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбито 11 воздушных целей. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы, заявил губернатор. Гладков утверждает, что пострадало двое мужчин — у одного осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей. Они госпитализированы, заявил глава региона.

Также в Белгороде есть повреждения на территории коммерческого предприятия. Там осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Есть повреждения и в одном частном доме.

По мнению военного корреспондента Евгения Поддубного, Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом он отметил, что российские силы отражают атаки.