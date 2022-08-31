В Белгороде сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 31 августа в Белгороде сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, прогремело несколько взрывов, но никто при этом не пострадал.

Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет, — написал губернатор.

Гладков добавил, что информация проверяется, и пообещал сообщить, как только получит какие-либо другие данные.

Ранее глава региона продлил срок действия высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября. До этой же даты продолжит действовать запрет на запуск петард, салютов и фейерверков.

Населенные пункты Белгородской области, находящиеся на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам. Так, Село Солохи стало одной из первых российских приграничных территорий, попавшей под удары. В мае там погиб один мужчина, еще несколько десятков жителей, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.