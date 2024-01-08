В Белгороде сработала сирена ракетной опасности Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — уточнил Гладков.

Telegram-канал SHOT пишет, что над Белгородом и областью раздаются взрывы. По данным канала, работает ПВО.

Вечером 8 января Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Гладков уточнил, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По предварительной информации, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

До этого губернатор сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов. По его словам, в результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. Украинская армия била артиллерией и из минометов. Гладков добавил, что ВСУ также совершили несколько атак с использованием беспилотников. Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном населенном пункте пострадавших и погибших нет.