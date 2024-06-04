В Белгороде рассказали о частых случаях недопуска детей в укрытия Жительница Белгорода: старшие по подъезду часто не пускают детей в укрытие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде старшие по подъезду часто не пускают детей в укрытие во время ракетной опасности, рассказала NEWS.ru местная жительница. Собеседница издания уточнила, что подобное происходит в разных районах города. По ее словам, об этом рассказывали сами дети, а некоторые жители видели с балконов, что несовершеннолетних не пускают.

У нас тоже была подобная ситуация в другом районе Белгорода. Когда была объявлена тревога, старшая по подъезду также не пускала в дом детей, в укрытие. Об этом говорили сами дети, и видели жители с балкона. Зная эту женщину, такое, конечно, могло быть, но она отнекивается. От жителей других домов я тоже слышала о таких ситуациях. В общем, это не первый случай, — высказалась местная жительница.

Старшая по подъезду, не пустившая детей в укрытие, ранее оправдалась тем, что дверь заклинило. По ее словам, произошло недоразумение. При этом она пояснила, что, когда дверь в подъезд удалось открыть, она пустила пенсионерок и мужчину с ребенком, а остальным детям предложила спрятаться в другом месте. Она уточнила, что там всегда было открыто.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа. Предназначение таких объектов — защита населения от всех видов оружия, включая ядерное. В проекте соответствующего постановления правительства РФ указывается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всех граждан.