В Белгороде в пятый раз за сутки объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба городской администрации. Сирены запустили в пятый раз за сутки.

РСЧС: «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в мэрии.

В ночь на 14 марта ракетная опасность была объявлена по всей Белгородской области, предупреждение действовало около полутора часов, примерно до 5 утра. Затем, в 08:20, сирены запустили в Белгороде и Белгородском районе, спустя 20 минут объявили отбой. В 11:40 в Белгороде снова объявили об угрозе атаки, она действовала почти 40 минут. В 16:30 в административном центре региона и муниципалитете вновь сработали сирены, воздушную тревогу отменили около 17:50.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 20:00 мск над территорией Белгородской области сбили украинский БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, дрон ВСУ перехватили и уничтожили дежурными средствами ПВО.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков около 17:50 мск сообщил, что 14 марта в результате ударов ВСУ в регионе пострадали 19 человек. По его словам, в течение дня на подлете к Белгороду были сбиты 11 воздушных целей.