В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности Губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал граждан, которые находятся на улице, пройти в укрытие.

Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), — написал он.

Ранее Гладков заявил, что три жителя Белгородской области пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Понуры Грайворонского городского округа. По его данным, пострадавших отправили в белгородскую больницу. Также, как рассказал глава области, поврежден экскаватор.

До этого стало известно, что шесть жителей региона получили ранения различной степени тяжести при обстрелах ВСУ за сутки с 8 по 9 февраля. По словам губернатора, пятеро пострадавших из села Ржевка, еще один раненый — из Новой Таволжанки.

Кроме того, атака ВСУ на село Гостищево в Яковлевском горокруге Белгородской области нарушила график следования поезда сообщением Белгород — Санкт-Петербург. Гладков рассказал, что прилет был зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. На место оперативно прибыли ремонтные бригады, поезд возобновил движение примерно через 40 минут.