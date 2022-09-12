В Белгороде проверяют входы в подвал на случай обстрелов Белгородский губернатор Гладков поручил проверить входы в подвал на случай обстрелов

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Указатель временного убежища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству региона проверить состояние подвалов в жилых домах на случай возможных обстрелов, трансляцию совещания он вел в социальной сети «ВКонтакте». Также Гладков призвал проинформировать местных жителей о местоположении подвалов и ключей от них.

Времени прошло достаточно много. Мне нужен в понедельник отчёт. Мне нужна сводка по приграничным территориям, там где расположены многоквартирные дома, особенно Белгород. Я спрошу у жителей, насколько они видят эту информацию о бомбоубежищах в подвалах у себя, — заявил Гладков.

По его словам, два месяца назад он уже давал поручение правительству изготовить дополнительные комплекты ключей от подвалов, а также разместить информационные плакаты о правилах размещения в потенциальных бомбоубежищах в каждом подъезде в регионе, однако его требования не были выполнены.

12 сентября Гладков сообщил, что в ходе обстрела погранпункта Логачевка в Белгородской области погиб мирный житель. По его словам, погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.

До этого жители области рассказывали, что в регионе слышны звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.