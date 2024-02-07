Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на 40-й день после массированной атаки ВСУ по Белгороду 30 декабря принял участие в заупокойной службе по погибшим, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Гладков возложил цветы в память о жертвах ракетного обстрела к арт-объекту «Сердце» — стихийному мемориалу, организованному горожанами.
Сегодня исполняется 40 дней со дня страшной трагедии в Белгороде, когда в результате массированного обстрела ВСУ погибли мирные жители: взрослые и совсем маленькие дети, а многие люди получили ранения. Самому маленькому погибшему жителю был всего годик, он погиб вместе со своими родителями. Самому старшему в январе 2024 года исполнилось бы 74 года, — написал Гладков.
7 февраля в белгородских храмах проходят заупокойные службы и горят поминальные свечи, сообщил губернатор. Он посчитал символичным, что в Белгороде идет дождь: «Будто бы небо плачет по всем умершим». Гладков выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял близких. Он заверил, что власти продолжат держать связь со всеми пострадавшими, и пожелал им скорейшего выздоровления.
В результате обстрела ВСУ по центру Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще 109 человек пострадали. Один из местных жителей рассказал, что в тот день был почти в эпицентре, по его словам, у многих людей случилась истерика.