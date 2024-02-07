Александр Блинов

В Белгороде прошла акция памяти на 40-й день после массированной атаки ВСУ Гладков в 40-й день после обстрела Белгорода возложил цветы в память о погибших

7 февраля 2024 в 16:19

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Белгород. Горожане у монумента «Раненое сердце Белгорода» во время молебна в память о погибших при обстреле Белгорода 30 декабря