В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия, сообщает пресс-служба администрации города в Telegram. На восстановление понадобится полтора часа. Причиной аварии местные власти называют «технологические нарушения в сети».

В Белгороде аварийное отключение электроэнергии. Не работают в том числе и светофоры на десяти перекрестках. <...> Бригады работают. Ориентировочное время устранения — полтора часа, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в регионе на границе с Украиной формируют засечную черту, объяснив это напряженной обстановкой в области и частыми обстрелами ВСУ. Он добавил, что специально не сообщает подробностей в связи с тем, что информацию из открытых источников может отслеживать противник. Гладков также уточнил, что власти региона потратили около 13 млрд рублей за восемь месяцев на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции.

До этого врио главы администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе завершается подготовка систем укрытий. По его словам, в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта бомбоубежищ, по которой местные жители смогут быстро ориентироваться.