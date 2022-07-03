В Белгороде потушили пожар в частном доме на Маяковского

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар в частном доме на улице Маяковского, 23 потушили в Белгороде. Соседний с ним дом №25 получил повреждения, пишет РИА Новости.

Дом загорелся после серии хлопков, похожих на взрывы. По предварительным данным, сработала система ПВО. В результате пострадали три человека, они доставлены в больницу. В соседних домах на улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах выбиты окна, повреждены некоторые автомобили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Он сообщил, что на месте работают оперативные службы.

Тем временем жители Курска также сообщают в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы. По сообщению местных СМИ, в городе сработали системы ПВО.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продлён срок действия «жёлтого» (высокого) уровня террористической опасности. Он будет действовать до 9 июля.