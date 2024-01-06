В Белгороде после обстрелов возобновили курсы первой помощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде после обстрелов возобновили курсы по оказанию первой доврачебной помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он напомнил, что уже два года обучение желающих проводят на базе центра медицины катастроф, теперь список таких мест расширен.

Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде мы провели, — написал Гладков.

Курсы экстренной помощи с 6 января будут проходить также в культурном центре «Октябрь» в парке имени Ленина и поликлинике № 6. Также с 9 января углубленный курс оказания первой медицинской помощи будут проводить инструкторы центра «Воин», сообщил губернатор Белгородской области.

Ранее власти в Липецкой, Калужской и Курской областях выразили готовность принять у себя жителей Белгорода, которые решат эвакуироваться из города. Гладков 5 января сообщил, что власти приграничного региона готовы вывезти людей в безопасное место, пообещав обеспечить комфортные условия.

Помочь переселенцам из Белгородской области вызвалась и журналистка Ксения Собчак. Она попросила нуждающихся написать на почту, пообещав помочь с подбором жилья и оплатой проживания на три месяца.