В Белгороде показали фото последствий ночного налета Мэр Валентин Демидов: в Белгороде повреждена новая многоэтажка

Фото: Павел Колядин/ТАСС

В Сети появились фотографии последствий ночного налета на Белгород, кадры публикует мэр города Валентин Демидов в Telegram. Он уточнил, что сильнее всего повреждена новая многоэтажка, в другом высотном доме удар пришелся по газопроводу.

Мэр сообщил, что удар пришелся по густонаселенному спальному району. В результате ночной атаки дронов в Белгороде у новой многоэтажки частично разрушен фасад. Пострадала одна женщина.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации ряда воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако в районе поселка Дубовое загорелась трава. Пожар был ликвидирован в оперативном порядке.

До этого губернатор Белгородской области написал о госпитализации жителя хутора Климовое, который получил контузию при атаке украинских сил. Известно, что мужчина направлен в городскую больницу № 2 в Белгороде, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также Гладков сообщал, что при ударе ВСУ по селу Салтыково Белгородского района погиб мирный житель. Глава области уточнил, что снаряд, выпущенный со стороны позиций украинской армии, попал в сельскохозяйственное предприятие.