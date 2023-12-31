В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности Губернатор Гладков: в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режим ракетной опасности на территории Белгорода отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Утром в воскресенье, 31 декабря, в городе раздавался вой сирен, гражданам настоятельно рекомендовали пройти в укрытия.

В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности, — написал глава региона.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя в свою очередь отметил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании. Представитель Госдепартамента США сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой.

После произошедшего жители Белгорода создали в центре города стихийный мемориал в центре города. Люди несут к Вечному огню букеты красных гвоздик и желтых роз, мягкие игрушки и свечи.