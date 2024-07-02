В Белгороде отказались возбуждать дело из-за смерти волонтера в СИЗО СК отказался возбуждать дело против ФСИН после гибели волонтера Демиденко в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет по Белгородской области, который организовывал проверку по факту гибели волонтера Александра Демиденко в СИЗО-3 Белгорода, отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН, сообщает «Фонарь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там пришли к выводу, что смерть мужчины не носила криминальный характер.

Данных, свидетельствующих о том, что в отношении Александра Демиденко совершено преступление проверкой не установлено. Каких-либо противоправных действий в отношении указанного лица со стороны спецконтингента и сотрудников ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области не совершалось, — заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе УФСИН по Белгородской области сообщили «Фонарю», что Демиденко погиб в СИЗО-3 5 апреля. Мужчину нашли мертвым с раной на левом предплечье. Во ФСИН заявили, что он покончил с собой.

8 апреля сын волонтера Олег Демиденко подтвердил информацию о его смерти в Telegram-канале, созданном в поддержку отца. Он отметил, что не знает подробностей случившегося, но позднее вспомнил, что тот жаловался на проблемы с сердцем.

Я забыл, что отец жаловался на сердце. И он еще 10 лет назад пил глицерин иногда. Может быть, просто не выдержал ситуации, — написал он.

Демиденко помогал украинским беженцам переходить границу с РФ. В СИЗО его отправили по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Похоронили мужчину 10 апреля.