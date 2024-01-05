В Белгороде осмотрят квартиры на предмет повреждений при обстреле ВСУ Мэр Белгорода Демидов: утром состоится обход квартир, поврежденных при обстреле

Фото: МО Украины

Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром 5 января сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. По его словам, жильцы получат необходимую помощь.

Бригады ГО ЧС и БГБ закрывают тепловой контур по временной схеме. Управы с утра пройдут все квартиры и дома. Проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Окажем всю необходимую помощь, — отметил Демидов.

Ранее в результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что двое мужчин получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Помимо этого, в сети опубликовали видеозапись прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома. В кадр попал взрыв, который произошел рядом с припаркованными машинами на улице Макаренко, в результате удара у стоящих во дворе автомобилей сработала сигнализация. Улица утонула в клубах дыма.

Несколько часов назад сербские баскетбольные болельщики вывесили баннер с текстом «Белгород, мы с тобой» во время матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, где на поле вышли команды «Црвена Звезда» и «Партизаны». Русскоязычный плакат на трибуне развернули перед стартовым свистком. Его встретили его аплодисментами.