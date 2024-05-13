В Белгороде оценили риски обрушения поврежденного при ударе ВСУ дома Минстрой: угроза обрушения дома в Белгороде после обстрела ВСУ сохраняется

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила о сохранении угрозы обрушения части конструкций жилого многоэтажного дома, в который накануне, 12 мая, попала ракета ВСУ. Соответствующий вопрос на оперативном заседании главе ведомства задал губернатор региона Вячеслав Гладков, трансляция велась на его странице во «ВКонтакте».

Да, она (опасность. — NEWS.ru) сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов, — пояснила Козлитина.

Власти Белгородской области 12 мая сообщили о массированной атаке ВСУ на регион, в результате которой произошло обрушение целого подъезда — с 10-го по первый этаж — в одном из домов Белгорода. Согласно последним данным, погибли 19 человек, в том числе женщина, получившая серьезные ранения при обстреле 11 мая.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что количество погибших при частичном обрушении дома достигло 15 человек. Экстренным службам удалось спасти 17 человек при разборе завалов на месте ЧП.

До этого стало известно о повторном обрушении поврежденного ударом ВСУ дома, в результате которого пострадали трое спасателей. По данным МЧС, часть крыши упала вниз через некоторое время после основного обрушения.