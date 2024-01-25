В Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оповещение о ракетной опасности запущенно в Белгородской области и Белгороде, сообщает пресс-служба мэрии города. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Руководство Белгорода активно принимают меры для обеспечения безопасности населения в случае атаки со стороны ВСУ. Ранее в городе были укреплены остановочные павильоны. Их обложили мешками с песком, чтобы защитить ожидающих общественного транспорта граждан в случае обстрела.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что региональное управление Росгвардии провело испытания модульных железобетонных конструкций. По его словам, саперы взорвали рядом с конструкциями несколько несработавших боеприпасов ВСУ. Испытания показали, что конструкции увеличивают шансы сохранить жизни людей в ходе обстрела.

24 января Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Однако им не удалось добиться своей цели, так как дрон был сбит системами ПВО армии России. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.