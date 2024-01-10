В Белгороде объявили сигнал авиационной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Белгорода поступили сообщения об авиационной опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей пресс-службы городской администрации. Отмечается, что сообщения доставлялись горожанам с помощью Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробностей о возможной опасности приведено не было. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали информацию об авиационной опасности в городе.

Город Белгород, авиационная опасность, — говорится в тексте предупреждения.

Как сообщалось ранее, торговые центры Белгорода сократили время работы. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, они будут работать до 20:00. В целях обеспечения безопасности населения также было принято решение обложить остановки в районе Харьковская гора бетонными блоками и мешками с песком.

Губернатор региона ранее поручил министру цифрового развития Белгородской области Сергею Четверикову продумать возможность отключения домофонов на время действия сигнала ракетной опасности. Глава ведомства должен найти решение до 10 января. Отмечается, что данная задача осложняется требованиями законодательства об антитеррористической защищенности подвалов.