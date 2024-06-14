В Белгороде объявили ракетную опасность Гладков: в Белгородской области объявлен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он посоветовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала.

Город Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Ранее в приграничной зоне Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками. Гладков отметил, что такого в регионе раньше не видели, поэтому надо проявить особенную осторожность — не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них в специальные службы.

Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате этого в пяти квартирах были выбиты окна, в одной из квартир сильно повредился балкон. Кроме того, при ударе БПЛА по детскому саду осколки нанесли урон кровле и стенам летнего павильона.

Также атаке ВСУ подвергся электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области. В результате удара никто не пострадал. Движение пригородных поездов от станции Толоконное в поселке Октябрьский до станции Наумовка было остановлено до устранения неисправностей.