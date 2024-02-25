В Белгороде объявили ракетную опасность на четыре минуты Гладков объявил о ракетной опасности в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области напомнил гражданам о правилах поведения при включении сирен, призвав укрыться в помещениях без окон. Спустя четыре минуты опасность была отменена.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что средства системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. В ведомстве отметили, что 25 февраля около 11:00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Информация о разрушениях, а также погибших или пострадавших на данный момент не поступала.