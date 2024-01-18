В Белгороде не станут проводить крещенские купания Власти Белгорода отказались от организации крещенских купаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгородские власти решили не проводить традиционные крещенские купания из-за сложившейся оперативной обстановки, заявил начальник ГУ МЧС России по области Сергей Потапов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в регионе в 2024 году количество организованных мест для этих мероприятий будет сокращено до 89, в прошедшем году их было 98.

В этом году количество организованных мест будет меньше, в прошлом году их было 98, в этом году их 89. Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий, — говорится в сообщении.

Потапов подчеркнул, что не будут оборудованы восемь мест для купания в административном центре и одно — в селе Шопино Яковлевского округа. Он добавил, что, как и в 2023 году, мероприятия не будут проводиться в приграничных районах.

18 января системы противовоздушной обороны армии России сбили 10 ракет, выпущенных украинскими вооруженными силами по Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, одна местная жительница получила травмы в результате ракетной атаки. Ей диагностировали осколочное ранение правого коленного сустава, пострадавшая доставлена в местную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.