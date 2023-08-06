В Белгороде нашли тело пропавшей 15-летней школьницы

Фото: belgorod.sledcom.ru

Пропавшая в Белгороде 15-летняя школьница была найдена мертвой с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Ведомство уже инициировало уголовное дело по статье об убийстве.

Следственными органами СУ СК России по Белгородской области по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, — сказано в сообщении.

По данным следствия, школьница ушла гулять 4 августа примерно в 18:00, однако домой не вернулась. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в рамках расследования уголовного дела возбужденного по факту исчезновения несовершеннолетней. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью двухлетнего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. В убийстве подозревается его отец. По предварительным данным, мужчина нанес ему удары ножом, находясь дома, после чего ранил себя самого. Затем он обратился к сотрудникам полиции и те доставили его вместе с ребенком в медучреждение. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего, а его отца поместили в реанимацию.