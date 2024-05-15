В Белгороде нашли мужчину, спасшего из-под завалов младенца

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Благодарные родители в Белгороде нашли мужчину, который вытащил из-под завалов атакованного Вооруженными силами Украины жилого дома полуторамесячного младенца, пишет Telegram-канал Mash. Его зовут Олег Гуров и он является спасателем Гражданской обороны и ЧС.

Стало известно, что он 12 мая отдыхал дома с семьей, но, услышав звук сирены и взрыв, выскочил на улицу. Олег помог выбраться из-под завалов матери ребенка Татьяне Богдановой, отвел ее в сторону и вызвал скорую. Женщина находилась в шоке, у нее были обожжены руки и лицо. Затем Олег Гуров в одиночку поднял рухнувшие плиты и извлек из-под обломков здания полуторамесячного мальчика. Он передал обоих медикам и ушел.

Олег Гуров сообщил Mash, что очень переживает за младенца, который сейчас находится на аппарате ИВЛ. Он попросил передать семье Богдановых, что после выписки вместе с ними отпразднует их спасение.

По последним данным, количество жертв при обрушении части дома увеличилось до 17. По информации МЧС, из-под завалов во вторник, 14 мая, достали тела еще двух человек без признаков жизни.

ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По сведениям Минобороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».