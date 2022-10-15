В Белгороде начался ремонт пострадавшей от обстрела ВСУ многоэтажки

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Строители приступили к ликвидации последствий обстрела ВСУ в Белгороде, из-за которого пострадала многоэтажка на улице Губкина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале белгородский глава выразил надежду, что жители дома смогут вернуться уже на следующей неделе.

На улице Губкина начались работы по ликвидации последствий обстрела, который был 13 октября в Белгороде. Надеюсь, что жители дома смогут вернуться в свои квартиры уже на следующей неделе (за исключением двух наиболее пострадавших квартир: на их восстановление понадобится больше времени), — написал Гладков.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что после попадания ракеты в многоэтажный дом в Белгороде специалисты выявили серьезные повреждения технического этажа здания, однако последствия не стали критичными для всего строения. По его словам, в результате никто не пострадал. Жителей дома глава региона пообещал «обеспечить всем необходимым».

14 октября Гладков рассказал, что в Белгороде в местную ТЭЦ после обстрела ВСУ попал снаряд, начался пожар, часть города осталась без света. В этот день над Белгородом прогремело семь взрывов. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий хлопок, потом в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе были видны следы работы ПВО, информацию подтвердили в региональном штабе.