В Белгороде мужчина на камеру извинился за съемку работы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин на камеру извинился за съемку работы российской системы противовоздушной обороны в Белгороде, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, публикацией кадров молодой человек подверг опасности жизни российских военнослужащих. Он признал ошибку и принес извинения.

Хочу принести извинения всей России и, самое главное, жителям Белгородской области. Свою вину полностью признаю, готов понести за это полное наказание, — сказал парень.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что формально сейчас в российском законодательстве нет запретов на съемку работы ПВО или беспилотников, но если подобные кадры помешали работе систем, то создателей такого контента следует строго наказывать. Политик подчеркнул, что этим должны заниматься компетентные органы.

При этом, продолжил собеседник, «перебарщивать» в данном вопросе не стоит. В противном случае Россия уподобится украинской стороне, где давно уже можно получить срок за размещение такого видео в соцсетях, отметил Журавлев.

До этого стало известно, что Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видеоматериалы мест обстрела, атак дронов и других военные сведения. Ограничения могут коснуться и СМИ. Исключением станут лишь официально распространенные материалы Министерства обороны.