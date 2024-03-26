В Белгороде могут отказаться от ночных ракетных тревог Гладков усомнился в целесообразности объявления ракетных тревог ночью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области не объявляли ракетную тревогу в ночь на 26 марта во избежание паники среди населения, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, нахождение на улице во время обстрелов намного опаснее, чем оставаться дома.

Ночью не включили сигнал ракетной опасности. Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение, — заявил Гладков.

Глава Белгородской области обратился к местным жителям с просьбой ответить, нужно ли включать сирены ночью. Он пообещал рассмотреть каждое обращение вместе с МЧС. По словам Гладкова, правительство должно делать все для обеспечения безопасности граждан.

Действовать должны только так, чтобы максимально обеспечивать безопасность людей в очень сложный период времени, который мы с вами проживаем, — добавил губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на 26 марта. По данным ведомства, противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire для ударов по объектам на территории РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны своевременно среагировали, сбив в небе над регионом 13 снарядов.