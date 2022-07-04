Очевидцы сообщили о массовой эвакуации поликлиник в Белгороде

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В Белгороде массово эвакуируют поликлиники города, передает Telegram-канал «Белгород № 1». Как сообщают очевидцы, людей выводят из зданий и никого не пускают. Причины эвакуации неизвестны. Власти пока не прокомментировали эту информацию.

На фото — поликлиника № 8. Такая же ситуация в поликлиниках № 1, № 2 и других, — говорится в сообщении канала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены еще четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву. Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до пяти, все они члены одной семьи.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.