В Белгороде избрали нового мэра Мэром Белгорода стал Валентин Демидов

Фото: v_v_demidov/vk.com

Валентин Демидов

Мэром Белгорода избрали Валентина Демидова, занимавшего пост исполняющего обязанности градоначальника, сообщается в Telegram-канале городской администрации. За кандидатуру Демидова проголосовали 33 из 36 депутатов. Его конкурент Евгений Сошенко получил один голос. За другого кандидата Владимира Бышева никто не проголосовал.

По итогам тайного голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов. Он набрал 33 голоса. Евгений Сошенко набрал один голос. Владимир Бывшев — ноль, — сказано в сообщении.

Демидова назначили временно исполняющим обязанности мэра Белгорода в октябре 2022 года после отставки Антона Иванова в связи с переходом на новую работу.

В ноябре 2022 года депутаты гордумы Ярославля выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова. Конкурс на пост градоначальника прошел в ходе заседания муниципалитета. Депутаты заслушали семь кандидатов, после чего проголосовали.