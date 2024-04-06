В Белгородской области ракетная тревога длилась 26 минут

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 21:38 объявил в регионе ракетную опасность. Он призвал людей не подходить в домах к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами. В 22:04 глава области отменил тревогу.

Пока что о том, какого рода опасность грозила региону, неизвестно. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, информировал ранее Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявлял: досмотры ликвидированных подразделений противника на позициях у государственной границы в Белгородской области говорят о том, что в атаке на регион участвовали американцы. Согласно его сведениям, речь идет о найденных фрагментах экипировки, личных вещей, документов и вооружения.

По информации Вячеслава Гладков, 6 марта была обстреляна окраина поселка Задорожный Белгородской области. Она подверглась атаке дрона украинской армии. Глава региона отметил, что в результате сброса взрывного устройства никто из местных жителей ранений не получил. Но была повреждена ЛЭП, без света остались 11 населенных пунктов.