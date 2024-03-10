В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на систему управления РСЧС. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

РСЧС. Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 марта, около 06:40 мск. Эпизод стал третьей попыткой Вооруженных сил Украины атаковать регион с помощью дронов, начиная с вечера субботы, 9 марта.

При этом в Минобороны отмечали, что в течение ночи над территорией региона пресечены несколько попыток украинской армии совершить теракт с помощью беспилотников самолетного типа. В ведомстве рассказали об уничтожении двух дронов Вооруженных сил Украины.

Ракетная опасность также объявлена в Курске. Губернатор Роман Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.