В Белгороде готовятся опубликовать интерактивную карту бомбоубежищ

В Белгороде завершается подготовка систем укрытий, сообщил врио главы администрации города Валентин Демидов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта бомбоубежищ, по которой местные жители смогут быстро ориентироваться.

Дорабатываем систему укрытий в областном центре. Мы прошли все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, которые могут стать временным укрытием в случае опасности. <...> Кроме того, завершаем формировать интерактивную карту. После окончательной проработки, опубликуем ее, чтобы все жители могли быстро ориентироваться, — написал Демидов.

Подготовка системы укрытий, по его словам, включала в себя формирование перечня помещений, пригодных по своим техническим параметрам, разработку правового механизма с целью обеспечения доступа в подобные помещения, а также создание соответствующих вывесок и указателей в Белгороде.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из округов Москвы началась подготовка около 900 убежищ. По данным канала, там подготавливают спальные места, устанавливают биотуалеты, скамейки, пополняют запасы питьевой воды и лекарств. Эту работу проводят городские службы в активном темпе. Руководство муниципалитета пояснило, что подобные убежища необходимо организовать «ко вчерашнему дню». Так, в Хамовниках уже оборудовали 30 подобных сооружений.