Дед Мороз приехал на новогоднюю елку в Белгород на БТР

Фото: Администрация города Белгорода

Жители Белгорода заметили в городе мужчину в костюме Деда Мороза, едущего на бронетранспортере в сторону Соборной площади, сообщает MK.RU. По словам очевидца, сказочный персонаж собирается зажечь елку, а в центр города его везут «русские воины».

Мои сани застряли, а русские воины согласились мне помочь, чтобы я успел на Соборную площадь и зажег огни на елке, — сказал Дед Мороз.

Перед поездкой в Белгород Дед Мороз встретился с российскими военными и раздал им мандарины, после чего поехал в один из пунктов временного размещения беженцев и поздравил там детей.

Ранее власти Белгородской области отменили закупки дополнительных украшений к Новому году. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, для украшения улиц будут использованы элементы оформления, купленные в предыдущие годы. Он подчеркнул, что в Белгородской области пройдут новогодние гуляния, несмотря ни на что.

Глава региона отметил, что празднование Нового года нужно и детям, и взрослым. По его словам, на Соборной площади в Белгороде будет зажжена елка, также в городе и области будет работать «Почта Деда Мороза».