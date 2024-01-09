В Белгороде чиновников научат оказывать экстренную помощь Гладков: в январе белгородских чиновников научат оказывать первую медпомощь

Фото: vk.com/fcmk_minzdrav_gov_ru

В Белгороде всех сотрудников государственной власти до конца года обучат оказанию первой медицинской помощи, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания. В том числе занятия по этой дисциплине пройдут среди сотрудников бюджетных учреждений.

До конца января провести обучение сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления и работников бюджетных учреждений, в первую очередь расположенных в городе Белгороде, с целью формирования навыков оказания первичной врачебной экстренной помощи, — сказал Гладков.

Ожидается, что на втором этапе обучение организуют в коммерческих организациях. Если кто-то из них выразит желание организовать курсы раньше, власти готовы им в этом помочь.

В Белгороде после обстрелов возобновили курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Уже два года обучение желающих проводят на базе центра медицины катастроф, теперь список таких мест расширен. 5 января первые курсы прошли на базе Центра молодежных инициатив.

Ранее власти в Липецкой, Калужской и Курской областях выразили готовность принять у себя жителей Белгорода, которые решат эвакуироваться из города. Гладков 5 января сообщил, что власти приграничного региона готовы вывезти людей в безопасное место и обеспечить комфортные условия.