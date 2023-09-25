В БДТ подтвердили гибель режиссера Никанорова

Фото: vk.com/protheatre

Александр Никаноров

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров скончался на 41-м году жизни, сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что, когда режиссер пропал, его коллеги также вышли на его поиски вместе со спасателями.

На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров <...>. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и «ЛизаАлерт» (поисковый отряд «ЛизаАлерт». — NEWS.ru) отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем. И таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Никанорова в театре знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго. Коллектив также выразил соболезнования его родным и близким.

О поисках режиссера на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявлял Современный театр в Петербурге, где он тоже ставил спектакли. Операция продолжалась несколько суток. Перед тем как покинуть свое жилье 21 сентября, мужчина оставил дома телефон.

Накануне на его тело в лесу в Ленинградской области наткнулся грибник и сообщил о находке в полицию.